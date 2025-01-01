Palmarès « Canada’s Top 50 Research colleges »,
Le Cégep de Trois-Rivières : #1 au Canada en recherche
Par Salle des nouvelles
Le Cégep de Trois-Rivières se classe en première place dans le palmarès « Canada’s Top 50 Research colleges », publié par l’organisme RE$EARCH Infosource.
En plus d’être le chef de file au Canada, le Cégep se positionne également au premier rang du classement dans la catégorie collège de petite dimension au Canada, ainsi que dans plusieurs autres catégories :
- Pour le plus grand nombre de projets de recherche complétés;
- le plus grand nombre d’étudiantes et étudiants rémunérés pour faire de la recherche;
- l’investissement fait en recherche;
- les partenariats de recherche en intelligence artificielle;
- Et les projets de recherche complétés dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Cette reconnaissance et le maintien de cette première position est attribuable notamment au travail acharné des trois CCTT affiliés au Cégep de Trois-Rivières, soit le Centre de métallurgie du Québec (CMQ), Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques et le C2T3 – un CCTT en télécommunications.
« C’est une véritable fierté pour le Cégep de Trois-Rivières d’être premier au Canada en recherche. Nos travaux ont des retombées importantes sur le développement et la croissance de plusieurs entreprises locales et internationales ainsi que sur la collectivité. Nous sommes aussi particulièrement fiers de notre distinction pour nos efforts en intelligence artificielle, comme c’est un domaine qui touche la population et les entreprises. Comme l’utilisation de l’IA continuera de croître, c’est une priorité pour nous de continuer l'exploration et la recherche dans ce domaine. » explique Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.
Il y a quelques années, le C2T3, a débuté ses efforts de recherche sur l’infonuagique et l’intelligence artificielle. Ce repositionnement dans cette industrie en constante croissance a notamment permis au Cégep de Trois-Rivières d’obtenir cette reconnaissance aujourd’hui.
En plus de contribuer à l’effervescence de la recherche, les trois CCTT sont également des partenaires financiers majeurs avec un investissement en recherche de 24 M$, représentant le quart du revenu d’opération du cégep.
À l’automne 2024, le Cégep de Trois-Rivières a également inauguré son Bureau de la recherche, de l’innovation et de la qualité (BRIQ), dont la mission principale est d’encadrer et de soutenir le personnel enseignant ayant un intérêt pour la recherche. Cet ajout a certainement contribué à sa position dans le classement.
« Notre premier rang est possible grâce au travail exceptionnel des équipes de recherche sur le terrain. Ces équipes sont composées de chercheurs et chercheuses, de techniciens et techniciennes, d’étudiants et étudiantes et de partenaires. Nous sommes très fiers que leur travail soit, encore une fois, reconnu à travers le Canada. Je mentionne également que nous étions au premier rang en 2020, 2021 et 2022. » exprime Gheorghe Marin, directeur général du CMQ et du BRIQ.