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À Trois-Rivières

Intervention dans le cadre d'un réseau de distribution de stupéfiants

durée 10h00
30 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après une enquête amorcée en septembre 2025 en lien avec un réseau de distribution de stupéfiants œuvrant principalement à Trois-Rivières, les policiers ont finalement pu procédé à plusieurs arrestations.

Ce jeudi 28 mai, une étape importante de l’enquête a été franchie : huit lieux de perquisitions on été visés dans des résidences et véhicules situés à Trois-Rivières, Montréal et Québec. Jusqu’à maintenant 10 arrestations ont été effectuées.

Saisies

•  Près de 5 kg de cocaïne
•  Quelques centaines de comprimées de méthamphétamines
•  Plus de 300 000$ en argent comptant
•  Une soixantaine d’emballages de kilos de cocaïne vides
• 6 véhicules en bien infractionnel (Ford F-150 2023, Audi RS7 2022, Toyota FR-S 2014, Nissan Qashqai 2023, Jeep Grand Cherokee 2017, Nissan Versa 2007)

Arrestations

•  Un homme de 26 ans de Montréal, détenu pour comparution
•  Deux hommes de 28 ans et de 40 ans de Trois-Rivières, détenus pour comparution
• Cinq hommes de 19 ans, 20 ans, 23 ans, 34 ans et 43 ans de Trois-Rivières, libérés par promesses de comparaître
•  Une femme de 25 ans de Trois-Rivières, libérée par promesse de comparaître
•  Un homme de 23 ans de Québec, libéré par sommation

Les individus détenus devraient comparaître au courant de la journée afin de faire face à des accusations liées au trafic de stupéfiants. Quant aux individus libérés, ils devront comparaître à des dates ultérieures.

Le SPTR tient à souligner la précieuse collaboration de ses partenaires de la Sûreté du Québec, du Service de Police de la Ville de Montréal, ainsi que du Service de Police de la Ville de Québec afin de mener à bien ce dossier.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].

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