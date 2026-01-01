Arrestation pour voyeurisme à Trois-Rivières

Les patrouilleurs du Service de police de Trois-Rivières ont été appelés à intervenir dans un restaurant situé sur le boulevard des Forges ce jeudi 7 mai vers 18 h 20, concernant un individu qui aurait observé les parties génitales d’un enfant dans la salle de bain.

À la suite de l’appel, un ratissage du secteur a rapidement été effectué par les policiers. Le suspect a été localisé puis arrêté peu de temps après les événements.

L’homme de 33 ans, originaire de Trois-Rivières, a été détenu et doit comparaître ce vendredi au palais de justice relativement à des accusations en lien avec cette affaire. Des accusations supplémentaires pourraient également s’ajouter au dossier. L’enquête se poursuit.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].