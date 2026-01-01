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Plusieurs lois transgressées

Opération dans un bar de la rue des Forges Trois-Rivières

durée 10h00
25 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Les patrouilleurs du service de police de Trois-Rivières ont mené une opération dans un bar de la rue des Forges à Trois-Rivières samedi aux alentours de 1 h du matin.

Sur place, près de 700 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’établissement, dépassant ainsi la capacité permise. Parmi les clients, 70 mineurs ont été identifiés.

Leurs parents ont tous été avisés: certains sont venus les chercher, tandis que d’autres ont autorisés les policiers à les laisser repartir. Les mineurs concernés recevront prochainement un rapport d’infraction général.

Une arrestation a également été effectuée pour avoir troublé la paix en vertu du règlement municipal. Il s’agit d’une femme adulte qui se trouvait dans la rue lors de l’opération.

De plus, deux bouteilles ont été saisies en vertu de la LIMBA.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected]

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