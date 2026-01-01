Un homme suspecté de meurtre à Trois-Rivières

Les patrouilleurs du Service de police de Trois-Rivières ont été appelés à se rendre dans un logement de la rue Hertel afin de vérifier l’état de santé d’un homme le 1er mai vers 20 h 30.

Sur place, les policiers ont fait la découverte du corps d’un homme de 73 ans. Des éléments observés sur les lieux ont amené les patrouilleurs à traiter l’événement comme un décès d’origine suspecte. Une scène de crime a été établie et analysée par les sergents-détectives et les techniciens en identité judiciaire.

Dans le cadre de cette enquête, un suspect, Pascal Gagné 45 ans, a été arrêté. Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête est toujours en cours et des démarches se poursuivent afin de faire la lumière sur les circonstances entourant l’événement.

Le suspect, Pascal Gagné, a comparu au palais de justice sous un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].