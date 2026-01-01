Arrestation d’un suspect lié à une série d’introductions par effraction

À la suite d’une enquête menée par les sergents-détectives du Service de police de Trois-Rivières, un suspect a été identifié en lien avec des infractions commises principalement dans le secteur du Cap-de-laMadeleine.

Il s'agit de près de 15 dossiers d’introductions par effraction et de vols connexes, dont des vols dans des véhicules. Les événements reprochés auraient débuté en janvier 2026.

Un mandat d’arrestation a été émis contre Alex Boudreau, 34 ans.

Les patrouilleurs ont procédé à son arrestation le 29 avril 2026. Il a comparu aujourd’hui et demeure détenu. Il doit revenir devant la cour le 4 mai 2026 pour la suite des procédures.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].