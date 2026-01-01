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Conseils de sécurité

Prudence sur les routes, présence de la grande faune au printemps

durée 13h00
7 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Au printemps, les déplacements de la grande faune augmentent près des routes. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite donc les usagers à faire preuve d’une vigilance accrue.

La fonte des neiges et l’adoucissement des températures incitent plusieurs espèces, dont les cerfs de Virginie et les orignaux, à se déplacer davantage pour trouver de la nourriture ou de nouveaux habitats. Cette période correspond également au moment où les jeunes cervidés de l’année précédente quittent leur groupe familial pour établir leur propre territoire.

Conseils de sécurité à adopter

Voici quelques conseils pour assurer des trajets sécuritaires : 

  • Respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit l’aube et le crépuscule.
  • Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.
  • Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. N’effectuez jamais de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.

Mesures en place sur le réseau routier

Afin de réduire les risques de collisions avec la grande faune, le Ministère déploie plusieurs mesures sur le réseau routier :

  • une signalisation spécifique est installée dans les secteurs à risque, y inclus, dans certains cas, des panneaux clignotants;
  • des aménagements fauniques sont présents à plusieurs endroits stratégiques du territoire :
    • des clôtures anticervidés, qui empêchent les intrusions sur la route, en plus de diriger les espèces vers les passages fauniques;
    • des passages fauniques, soit des tunnels sous la chaussée, qui permettent aux animaux de traverser la route en toute sécurité;
  • des travaux de déboisement des emprises sont réalisés de manière préventive pour améliorer la visibilité des usagers de la route.

 

Signaler la présence de la grande faune : un geste essentiel pour la sécurité de tous

Chaque signalement permet aux experts du Ministère de mieux localiser les secteurs d’intervention, d’agir rapidement et de mettre en place les mesures appropriées. En présence de la grande faune à proximité de la route, prenez quelques instants pour signaler la situation en composant le 511, puis l’option 2, un service offert 24 h/24, 7 j/7. Vous contribuez ainsi directement à la protection des usagers et des animaux, en plus de jouer un rôle déterminant en matière de sécurité routière.

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