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La Tuque

Un conducteur perd la vie après une collision avec une déneigeuse en Mauricie

durée 10h00
7 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Un quinquagénaire a perdu la vie vendredi soir à la suite d'une collision entre son véhicule routier et une déneigeuse à La Tuque, en Mauricie.

L'accident est survenu vers 22 h 45 sur le chemin de la Rivière Croche, a indiqué Élizabeth Marquis, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, une déneigeuse serait entrée en collision avec un véhicule dans lequel se trouvait un homme âgé d'une cinquantaine d'années.

La victime a été transportée en centre hospitalier dans un état critique. Sa mort a malheureusement été constatée.

Le conducteur du véhicule de déneigement n'a subi aucune blessure.

Des reconstitutionnistes de la SQ ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de comprendre les causes et circonstances de cette collision.

La route était toujours fermée en matinée afin de permettre aux enquêteurs d'analyser la scène.

 

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