Maxime Pelletier est introuvable
Un homme recherché à Trois-Rivières pour évasion d’une garde légale
Par Salle des nouvelles
Le Service de police de Trois-Rivières demande l’aide du public afin de localiser Maxime Pelletier, qui est actuellement recherché pour évasion d’une garde légale.
Monsieur Pelletier purge une sentence de 5 mois et 15 jours pour des infractions d’harcèlement criminel, de voies de fait et d’introduction par effraction envers son ex-conjointe. Il avait obtenu une permission de sortie d’une ressource en réinsertion sociale, mais n’y est jamais retourné. Il demeure introuvable depuis le 26 mars 2026.
Monsieur Pelletier fait également l’objet d’un mandat d’amener pour une suspension d’une permission de sortie.
Monsieur Pelletier mesure 1,75 m et pèse environ 90 kg. Il arbore un tatouage de bélier dans le cou et des tatouages sur les deux mains.
Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée de communiquer immédiatement avec le 911, ou de façon anonyme via la ligne Halte au crime.