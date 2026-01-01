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Sainte-Thècle

Un enfant gravement blessé dans une collision entre deux véhicules en Mauricie

durée 10h00
20 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Un enfant en bas âge se trouvait dans un état critique, jeudi soir, après avoir été impliqué dans une collision entre deux véhicules survenue à Sainte-Thècle, en Mauricie.

Les policiers ont été appelés à intervenir pour un accident qui a eu lieu vers 18 h 30 sur la route 153, aussi connue sous le nom de chemin Saint-Georges, a indiqué Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, la conductrice du véhicule qui circulait en direction sud aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe, avant de percuter une voiture qui arrivait en sens inverse.

La conductrice du véhicule qui a dérapé a été conduite au centre hospitalier pour soigner des blessures mineures.

Un enfant en bas âge qui était également à bord de la voiture se trouve toutefois dans un état critique, alors que l'on craignait pour sa vie en soirée, a mentionné M. Tessier.

La conductrice de l'autre véhicule a subi des blessures mineures qui ne mettent pas sa vie en danger.

«Selon les premières indications, la chaussée glissante pourrait être un des facteurs dans la perte de contrôle», a précisé le porte-parole.

La route a été fermée à la circulation afin de permettre aux policiers de faire l'analyse de la scène et de comprendre les circonstances entourant l'accident.

 

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