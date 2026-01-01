Deux perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants à Shawinigan

Le 27 février dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont mené deux perquisitions dans une résidence située sur la 5e avenue, à Shawinigan, en lien avec le trafic de stupéfiants.

Dans un premier temps, les agents ont procédé à l'arrestation d'un homme dans la vingtaine qui a été libéré et qui devra comparaître à une date ultérieure au palais de justice.

De plus, les policiers ont saisi : une trentaine de grammes de haschisch, du matériel lié au trafic de stupéfiants, cinq imitations d’arme-à-feu, des munitions, près de 2 000 $ en argent canadien et une trentaine d’unités de médicaments d’ordonnance.

Un peu plus tard dans la journée, une deuxième opération a été menée au même endroit. Cette fois, quatre individus ont été arrêtés, et deux d'entre eux sont demeurés détenus pour comparution.

Les agents ont trouvé plus de 70 grammes de cocaïne, 170 comprimés de méthamphétamine, une soixantaine de grammes de haschisch et plus de 1700$ en argent canadien.

Rappelons que les ERM sont des partenaires entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.