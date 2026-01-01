Un véhicule percute un poteau électrique sur la rue Bellefeuille

Hier après-midi, le 24 février, vers 15 h 30, une voiture a percuté un poteau électrique devant le 2125, rue Bellefeuille, à Trois-Rivières.

Selon la Direction de la police de Trois-Rivières, le conducteur était la seule personne à bord et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. Les autorités précisent que l’homme a été conduit au centre hospitalier et que son état de santé est stable.

Un agent reconstitutionniste en collision a été dépêché sur les lieux afin de déterminer les causes de cette sortie de route. Hydro-Québec est également intervenue pour sécuriser le poteau endommagé.

La rue a été fermée pendant plusieurs heures et la circulation a repris à 18 h 02.