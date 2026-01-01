Adaptés aux humains, aux chats et chiens
Les camions de pompiers de Shawinigan équipés de masques à oxygène
Par Salle des nouvelles
Les camions du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan sont maintenant équipés de masques à oxygène, qui s’adaptent tant aux humains qu’aux animaux de compagnie.
Bien que les pompiers de Shawinigan ne soient pas premiers répondants médicaux, ils sont régulièrement appelés à intervenir lors d’incendies où l’inhalation de fumée représente un risque important pour la santé des occupants. Dans ce contexte, la Ville a choisi de bonifier ses équipements afin d’être en mesure d’offrir un apport en oxygène rapide et sécuritaire aux personnes incommodées par la fumée, mais également aux chiens et aux chats récupérés lors d’une intervention.
Un équipement adapté aux réalités du terrain
Les trousses ajoutées à bord des véhicules comprennent : des masques à oxygène de tailles variées pour adultes et enfants, des masques spécialement conçus pour les museaux des chiens et des chats et l’équipement nécessaire pour administrer l’oxygène de façon sécuritaire, selon les protocoles en vigueur.
Les masques destinés aux animaux sont conçus spécifiquement pour leur morphologie, ce qui permet une meilleure efficacité que les masques standards pour humains. Lors d’un incendie, les animaux ont souvent le réflexe de se cacher et peuvent être sévèrement affectés par la fumée. L’administration rapide d’oxygène peut alors faire une différence significative.
Une mesure cohérente avec les meilleures pratiques
Plusieurs municipalités québécoises se sont dotées de ce type d’équipement au cours des dernières années.
« Nos équipes interviennent avec rigueur et professionnalisme afin d’assurer la sécurité et le bien-être de la population lors de situations d’urgence. Nous sommes pleinement conscients de la place importante qu’occupent les animaux de compagnie au sein des familles. Lorsque les conditions d’intervention le permettent, nous veillons également à porter assistance aux animaux, contribuant ainsi à atténuer la détresse vécue par les personnes touchées », souligne Kim Dumais, directrice générale de la Ville de Shawinigan.