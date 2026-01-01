Disparition de Justine Courchesne : de nouvelles informations reçues

Hier, la Direction de la police de Trois-Rivières avait lancé un avis de recherche concernant Justine Courchesne, âgée de 57 ans. De mauvaises informations ont circulé dans la population, et de nouveaux éléments pertinents et crédibles ont été acheminés aux autorités.

En effet, elle aurait été aperçue à Trois-Rivières , notamment au Cap-de-la-Madeleine, et plusieurs démarches policières ont été effectuées pour la localiser.

Bien que les premières informations fournies par les policiers, comme quoi elle aurait quitté une résidence qui était auparavant une ressource pour personnes Alzheimer, n'est plus juste. ll s'agit maintenant d'une ressource du CIUSSS MCQ, destinée entre autres à des usagers ayant des troubles de santé mentale. Ainsi, la femme disparue ne souffre pas d'Alzheimer.

Mme Courchesne se déplace à pied. Elle ne possède ni téléphone cellulaire ni carte bancaire et aurait quitté avec environ 80 $ en sa possession.

Description

La femme a les yeux bleus, mesure 1.70 m, pèse 80 kg et parle français. Le jour de sa disparition, elle portait un manteau noir, une tuque noire, un pantalon de neige et des bottes noires.

Mme Courchesne est connue pour fréquenter des lieux publics, notamment les hôpitaux, et pourrait également se présenter dans des ressources en itinérance.

Toute personne en mesure d’acheminer de l’information dans ce dossier qui permettrait de la localiser est prié de communiquer directement avec le sergente-détective Philippe Renaud au 819 -691-2929 poste 3408 ou en composant le 819-691-2929 option 6. La collaboration du public est essentielle afin de la retrouver rapidement et en toute sécurité.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].