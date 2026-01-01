Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Recherchée de puis le 5 janvier 2026

Disparition de Justine Courchesne : de nouvelles informations reçues

durée 10h00
15 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier, la Direction de la police de Trois-Rivières avait lancé un avis de recherche concernant Justine Courchesne, âgée de 57 ans. De mauvaises informations ont circulé dans la population, et de nouveaux éléments pertinents et crédibles ont été acheminés aux autorités.

En effet, elle aurait été aperçue à Trois-Rivières , notamment au Cap-de-la-Madeleine, et plusieurs démarches policières ont été effectuées pour la localiser.

Bien que les premières informations fournies par les policiers, comme quoi elle aurait quitté une résidence qui était auparavant une ressource pour personnes Alzheimer, n'est plus juste. ll s'agit maintenant d'une ressource du CIUSSS MCQ, destinée entre autres à des usagers ayant des troubles de santé mentale. Ainsi, la femme disparue ne souffre pas d'Alzheimer. 

Mme Courchesne se déplace à pied. Elle ne possède ni téléphone cellulaire ni carte bancaire et aurait quitté avec environ 80 $ en sa possession.

Description 

La femme a les yeux bleus, mesure 1.70 m, pèse 80 kg et parle français. Le jour de sa disparition, elle portait un manteau noir, une tuque noire, un pantalon de neige et des bottes noires. 

Mme Courchesne est connue pour fréquenter des lieux publics, notamment les hôpitaux, et pourrait également se présenter dans des ressources en itinérance.

Toute personne en mesure d’acheminer de l’information dans ce dossier qui permettrait de la localiser est prié de communiquer directement avec le sergente-détective Philippe Renaud au 819 -691-2929 poste 3408 ou en composant le 819-691-2929 option 6. La collaboration du public est essentielle afin de la retrouver rapidement et en toute sécurité.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une femme disparue recherchée par la police de Trois-Rivières

Publié hier à 9h00

Une femme disparue recherchée par la police de Trois-Rivières

Le service de police de la Ville de Trois-Rivières demande l'aide du public afin de retrouver Justine Courchesne, âgée de 57 ans, qui a quitté la résidence Myosotis, située au 600, rue Barkoff à Trois-Rivières, le 5 janvier 2026 et n’y est pas revenue depuis. Mme Courchesne se déplace à pied. Elle ne possède ni téléphone cellulaire ni ...

LIRE LA SUITE
La Cour approuve une action collective contre Ticketmaster

Publié le 7 janvier 2026

La Cour approuve une action collective contre Ticketmaster

La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre Ticketmaster, qui accuse la société américaine d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets. Dans une décision rendue lundi, la juge Eleni Yiannakis a déclaré que les plaignants remplissaient les conditions pour un procès en bonne et due forme et que des ...

LIRE LA SUITE
Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

Publié le 6 janvier 2026

Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

La Sûreté du Québec confirme l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur la criminalité financière et la cybercriminalité dans le cadre du dossier Portier, une vaste enquête portant sur la fuite des données Desjardins. Le suspect a été localisé et arrêté dans la ...

LIRE LA SUITE