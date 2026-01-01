Nous joindre
Justine Courchesne, âgée de 57 ans

Une femme disparue recherchée par la police de Trois-Rivières

durée 09h00
14 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le service de police de la Ville de Trois-Rivières demande l'aide du public afin de retrouver Justine Courchesne, âgée de 57 ans, qui a quitté la résidence Myosotis, située au 600, rue Barkoff à Trois-Rivières, le 5 janvier 2026 et n’y est pas revenue depuis.

Mme Courchesne se déplace à pied. Elle ne possède ni téléphone cellulaire ni carte bancaire et aurait quitté avec environ 80 $ en sa possession.

Description au moment de sa disparition :

Yeux bleus, 1.70 m, 80 kg, parle français

Manteau noir, tuque noire, pantalon de neige noir, bottes noires

Mme Courchesne est connue pour fréquenter des lieux publics, notamment les hôpitaux, et pourrait également se présenter dans des ressources en itinérance.

Toute personne en mesure d’acheminer de l’information dans ce dossier qui permettrait de la localiser est prié de communiquer directement avec le sergente-détective Philippe Renaud au 819 -691-2929 poste 3408 ou en composant le 819-691-2929 option 6. La collaboration du public est essentielle afin de la retrouver rapidement et en toute sécurité.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].

