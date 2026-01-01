Nous joindre
Secteur des rues St-Denis et de La Vérendrye

Deux perquisitions concernant du trafic de cocaïne à Trois-Rivières

durée 11h00
5 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le 17 décembre, deux perquisitions menées par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières se sont déroulées dans le secteur des rues St-Denis et de La Vérendrye, en lien avec du trafic de cocaïne.

L'enquête avait permis l’émission de mandats d’arrestation et de perquisition. Ces démarches ont permis la saisie de diverses substances illicites, de médicaments sous ordonnance, de drogues de synthèse, ainsi que d’armes et d’équipements reliés au trafic de stupéfiants.

Saisies (total des deux perquisitions)

Au total, les policiers ont saisi notamment : près de 80 grammes de cocaïne, du crack et du GHB, sous forme liquide, une quantité de méthamphétamine, incluant des comprimés et de la poudre, près de 500 comprimés de médicaments sous ordonnance et de drogues de synthèse (incluant notamment clonazépam, oxycodone, Dilaudid, Xanax, ecstasy, Viagra et autres), de l’argent comptant, de l’équipement relié à la transformation et à la distribution de stupéfiants, une arme à feu, des armes et des objets servant à intimider, deux véhicules et de l’équipement de surveillance.

Arrestations

À la suite de l’opération, Anouk Forcier, 31 ans, et Sandra Gauvin, 47 ans, ont été gardées détenues et ont comparu. Elles sont toujours détenues et ont comparu à nouveau le 23 décembre 2025 à la cour du Québec, district de Trois-Rivières, pour la tenue de leur enquête sur remise en liberté.

Un homme de 42 ans a quant à lui été libéré par promesse de comparaître, assortie de conditions.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].

