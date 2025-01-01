Près de 1050 conducteurs vérifiés et sensibilisés à Trois-Rivières

La Sûreté du Québec avait annoncé la semaine dernière, qu'une présence policière serait accrue jusqu'au 4 janvier, partout dans la province, dans le cadre de l’Opération nationale concertée Alcool-Drogues. En Mauricie, c'est mercredi dernier, que les agents de la SQ et de la Direction de la police de Trois-Rivières ont débuté des contrôles.

Des premiers barrages routiers avaient été installés le mercredi soir à La Tuque, à Sainte-Tite et à Shawinigan. Le lendemain, c'est à Trois-Rivières que les opérations se sont poursuivies.

Bilan conjoint des deux organisations

Nombre de conducteurs vérifiés et sensibilisés : autour de 1050;

Nombre de conducteurs soumis à l’appareil de détection approuvé (alcool) : 1 ;

Nombre de conducteurs soumis aux épreuves de coordination des mouvements (drogue) : 1

Et nombre d'arrestation : 0 ;

Les agents ont également été accompagnés d'étudiants en techniques policière et de la mascotte du service de raccompagnement de Nez Rouge.

Selon la Sûreté du Québec, l’objectif de l'opération est atteint : sensibiliser la population, les faire réfléchir au risque de prendre le volant en état de consommation avec les capacités affaiblies et trouver des alternatives s’ils ne sont pas en état de conduire

Mentionnons qu'à Trois-Rivières, en moyenne au cours des quatre dernières années, une arrestation aux deux jours est effectuée pour la conduite avec les capacités affaiblies.



Ce qu’il faut retenir : prendre le risque de prendre le volant avec les capacités affaiblies ne devrait plus arriver en 2025. Il existe de nombreuses alternatives. « Des barrages comme celui-ci démontre bien que nous sommes présents sur le terrain, et de nombreux autres barrages auront lieu. L’heure et le lieu varieront, alors faites le bon choix ».