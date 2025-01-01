Nous joindre
Service de police de Trois-Rivières

Perquisition sur la rue Ste-Angèle pour trafic de stupéfiants

11h00
5 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 3 décembre, les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition sur la rue Sainte-Angèle, à Trois-Rivières, en lien avec le trafic de stupéfiants menant à l'arrestation d'un homme. 

Alain Boissonneault, 59 ans, a été interpellé durant l'opération qui a permis la saisie plusieurs types de stupéfiants dont : de la cocaïne, du crack, du cannabis et de la méthamphétamine.

De plus, les agent ont trouvé, près de 2000 $ en argent comptant, plusieurs téléphones cellulaires, du matériel relié à la revente de stupéfiants (balances, sacs, listes de comptabilité), de l’équipement servant à la transformation de la cocaïne en crack, des armes blanches, un pistolet à plomb et des munitions et un véhicule. 

Plusieurs personnes se trouvaient sur place au moment de la perquisition, dont un individu qui faisait d’ailleurs l’objet d’un mandat d’arrestation.

L’enquête a permis d’établir que le logement était utilisé comme point de vente très actif de drogues dures depuis plusieurs mois.

M. Boissonneault est présentement gardé détenu. Il a comparu le 4 décembre sous divers chefs d’accusation liés notamment au : trafic de stupéfiants, à la possession en vue du trafic, à la possession d’une arme dans un dessein dangereux, à l’entreposable de munitions d’une manière négligente et à la possession d’une somme d’argent de moins de 5000$ sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration d’une infraction

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].

