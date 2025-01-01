Service de police de Trois-Rivières
Perquisition sur la rue Ste-Angèle pour trafic de stupéfiants
Le 3 décembre, les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition sur la rue Sainte-Angèle, à Trois-Rivières, en lien avec le trafic de stupéfiants menant à l'arrestation d'un homme.
Alain Boissonneault, 59 ans, a été interpellé durant l'opération qui a permis la saisie plusieurs types de stupéfiants dont : de la cocaïne, du crack, du cannabis et de la méthamphétamine.
De plus, les agent ont trouvé, près de 2000 $ en argent comptant, plusieurs téléphones cellulaires, du matériel relié à la revente de stupéfiants (balances, sacs, listes de comptabilité), de l’équipement servant à la transformation de la cocaïne en crack, des armes blanches, un pistolet à plomb et des munitions et un véhicule.
Plusieurs personnes se trouvaient sur place au moment de la perquisition, dont un individu qui faisait d’ailleurs l’objet d’un mandat d’arrestation.
L’enquête a permis d’établir que le logement était utilisé comme point de vente très actif de drogues dures depuis plusieurs mois.
M. Boissonneault est présentement gardé détenu. Il a comparu le 4 décembre sous divers chefs d’accusation liés notamment au : trafic de stupéfiants, à la possession en vue du trafic, à la possession d’une arme dans un dessein dangereux, à l’entreposable de munitions d’une manière négligente et à la possession d’une somme d’argent de moins de 5000$ sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration d’une infraction
La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].