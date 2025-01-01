Nous joindre
Gaétan Anglehart, 62 ans

Un homme arrêté à Shawinigan pour menaces dans une pharmacie

durée 11h05
24 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 21 novembre, un homme a été arrêté après avoir menacé des gens dans une pharmacie de la rue Trudel à Shawinigan.

La Sûreté du Québec a été avisée vers 14 h et les agents ont localisé le suspect quelques minutes plus tard. Les policiers ont dû utiliser le poivre de cayenne, afin de maîtriser Gaétan  Anglehart, 62 ans, de Shawinigan. 

Il a été arrêté pour  pour menaces, voies de fait et voies de fait sur les policiers.

De plus, il s’en serait aussi pris à des gens dans un commerce du boulevard Royal. Il est demeuré détenu et a comparu au palais de justice de Shawinigan

 

