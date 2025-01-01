Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par l'Agence canadienne d'inspection des aliments

La présence de morceaux de plastique cause un rappel de yogourts de Yoplait au pays

durée 09h00
24 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Plusieurs yogourts à boire de la marque Yoplait ont été retirés des tablettes des épiceries canadiennes à cause de la présence possible de morceaux de plastique dans ces produits.

Dans un communiqué, Yoplait Canada a annoncé dimanche qu'elle procédait proactivement au rappel volontaire préventif de yogourts à boire YOP de 200 ml, toutes saveurs confondues.

«Ce rappel préventif est effectué par mesure de précaution en raison d’un possible défaut sur un composant d’emballage pouvant entraîner la présence de morceaux de plastique dans les produits», a expliqué l'entreprise.

Le rappel est supervisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Yoplait a aussi indiqué que la mesure s'appliquait aux produits dont la date «meilleur avant» est du 21 octobre 2025 au 12 janvier 2026.

L'entreprise a dit travailler en étroite collaboration avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments ainsi que ses partenaires détaillants.

«La santé et la sécurité de nos consommateurs sont nos priorités absolues», a déclaré Yoplait.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus

Publié le 20 novembre 2025

Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus

Une vaste enquête menée par le Service de police de Trois-Rivières a permis de résoudre plus d’une cinquantaine de dossiers liés à une série de vols de véhicules commis depuis le début de l’année 2025 sur le territoire trifluvien. L’analyse approfondie des dossiers ainsi que diverses expertises ont permis d’identifier plusieurs ...

LIRE LA SUITE
Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

Publié le 20 novembre 2025

Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

La Sûreté du Québec est présentement à la recherche de Clara Nadeau, 27 ans, de Shawinigan, qui n'a pas été vue depuis hier après-midi. Ses proches et les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.  La jeune femme aurait été vue pour la dernière fois, hier, mercredi 19 novembre, vers 15 h dans le secteur de la 2e ...

LIRE LA SUITE
Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Publié le 19 novembre 2025

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE