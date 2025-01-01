Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur le boulevard Raoul-Duchesne

Un homme de Trois-Rivières périt dans un accident de travail à Bécancour

durée 13h00
31 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un homme de 56 ans est mort jeudi à la suite d'un accident de travail survenu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers de la SQ de la MRC de Bécancour ont été avisés vers 12 h 30 jeudi qu'un homme blessé avait été découvert dans un garage industriel et entrepôt situé sur le boulevard Raoul-Duchesne.

La victime, originaire de Trois-Rivières, était au sol et inanimée à l'arrivée des premiers intervenants. L'homme a été transporté dans un centre hospitalier, où sa mort a été constatée.

«Tout indique que l’homme serait tombé en bas d’un camion-citerne alors qu’il y effectuait un travail, seul», a affirmé la SQ, par voie de communiqué.

Un technicien du corps policier s'est rendu sur les lieux et un enquêteur est responsable du dossier.

Le coroner a été avisé et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera aussi une enquête.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les peines minimales pour possession de pédopornographie jugées inconstitutionnelles

Les peines minimales pour possession de pédopornographie jugées inconstitutionnelles

La Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles les peines minimales obligatoires d’un an d’emprisonnement pour possession ou accès à de la pornographie juvénile. Dans un arrêt rendu vendredi, la Cour suprême a affirmé que, bien que ces peines contribuent aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, elles privent les juges du pouvoir ...

LIRE LA SUITE
Arrestations pour recel et intrusion de nuit dans Shawinigan-Nord

Publié le 29 octobre 2025

Arrestations pour recel et intrusion de nuit dans Shawinigan-Nord

Au petites heures du matin du 28 octobre, deux hommes de 34 et 38 ans de Shawinigan ont été arrêtés dans le secteur de Shawinigan-Nord notamment pour recel, entrave et intrusion de nuit.  C'est vers 2 h 30 que les policiers de la Sûreté du Québec on été avisés de la présence d'individus et d'un véhicule suspects qui allaient sur des terrains ...

LIRE LA SUITE
L'ouragan Melissa aura un effet indirect sur l'est du Canada

Publié le 28 octobre 2025

L'ouragan Melissa aura un effet indirect sur l'est du Canada

L'ouragan Melissa devrait rester au large des côtes tout en accélérant vers le nord cette semaine, mais le Centre canadien de prévision des ouragans indique que la tempête devrait tout de même contribuer à provoquer des intempéries dans l'est du Canada. Le météorologue Bob Robichaud précise que, vendredi, une dépression se dirigera vers le ...

LIRE LA SUITE