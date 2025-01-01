Nous joindre
Arrestations pour recel et intrusion de nuit dans Shawinigan-Nord

durée 13h00
29 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Au petites heures du matin du 28 octobre, deux hommes de 34 et 38 ans de Shawinigan ont été arrêtés dans le secteur de Shawinigan-Nord notamment pour recel, entrave et intrusion de nuit. 

C'est vers 2 h 30 que les policiers de la Sûreté du Québec on été avisés de la présence d'individus et d'un véhicule suspects qui allaient sur des terrains privés dans le secteur. En arrivant sur les lieux, ils ont tenté l'interception du conducteur du VUS, mais ce dernier a pris la fuite à pied dans le secteur des avenues Buteux et Dusablon. Finalement, le suspect n'a pas pu aller bien loin ayant été rattrapé rapidement et arrêté.

Un passager se trouvait dans le véhicule qui avait été rapporté volé il y a quelques jours à Shawinigan le 24 octobre. Il a été également arrêté.

Des objets volés lors d’autres crimes commis à Shawinigan ont été trouvés dans le véhicule.

Ils ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils sont demeurés détenus et comparaîtront au palais de justice de Shawinigan aujourd’hui.  

