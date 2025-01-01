Nous joindre
Centre canadien de prévision des ouragans

L'ouragan Melissa aura un effet indirect sur l'est du Canada

durée 15h00
28 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

L'ouragan Melissa devrait rester au large des côtes tout en accélérant vers le nord cette semaine, mais le Centre canadien de prévision des ouragans indique que la tempête devrait tout de même contribuer à provoquer des intempéries dans l'est du Canada.

Le météorologue Bob Robichaud précise que, vendredi, une dépression se dirigera vers le nord-est des États-Unis, où elle entraînera de l'air tropical humide en provenance de Melissa.

Il en résultera des vents forts et de la pluie dans les Maritimes et dans certaines régions de l'Ontario et du Québec.

Melissa se dirigera probablement vers les Grands Bancs, au large de l'est de Terre-Neuve, samedi, mais la dépression devrait continuer à produire du temps venteux et humide dans son sillage.

M. Robichaud affirme qu'il est trop tôt pour faire des prévisions sur les quantités de précipitations ou la force du vent, mais il conseille aux habitants du Canada atlantique qui envisagent de reporter la collecte de bonbons d'Halloween à samedi d'y réfléchir à deux fois.

Des pluies et des rafales devraient persister dans la région jusqu'à ce que la dépression se dirige vers l'océan, dimanche.

L'ouragan Melissa se dirige lentement vers la Jamaïque, où les autorités et les résidants se préparent à des vents catastrophiques, des crues soudaines et des glissements de terrain causés par cette tempête de catégorie 5, l'un des ouragans de l'Atlantique les plus puissants de l'histoire.

– Avec des informations de l'Associated Press

 

