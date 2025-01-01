Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Formation spécialisée obligatoire

Les contrôleurs routiers seront équipés d’armes à feu

durée 18h00
22 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec va équiper les contrôleurs routiers d'armes à feu.

Ces derniers se plaignent depuis des années du manque de sécurité dans le cadre de leur travail, eux qui sont parfois exposés à des agressions lorsqu’ils interceptent un véhicule.

Dans une décision de mars dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) dit notamment constater que «l’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route».

«Le Tribunal constate de son côté que l’armement que l’employeur met à la disposition des contrôleurs routiers ne leur permet pas d’assurer leur protection lorsqu’ils font des interventions sur route», ajoute la juge administrative Danielle Tremblay.

Le TAT avait d’ailleurs ordonné de suspendre les interventions non planifiées des contrôleurs routiers, «empêchant ainsi la réalisation d’activités de patrouille habituelle».

Les contrôleurs routiers devront suivre une formation spécialisée avant de pouvoir utiliser leur arme à feu.

Les lieux de travail devront aussi être aménagés «pour assurer l’entreposage sécuritaire des armes».

L’option du pistolet à impulsion électrique a aussi été évaluée par le gouvernement.

Le Québec compte 300 contrôleurs routiers.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Vols qualifiés à l'hôtel Delta et au commerce Eros à Trois-Rivières

Publié le 20 octobre 2025

Vols qualifiés à l'hôtel Delta et au commerce Eros à Trois-Rivières

Hier après-midi, deux vols qualifiés avec arme à feu sont survenus dans deux commerces du centre-ville de Trois-Rivières. C'est en soirée qu'un suspect a été arrêté en lien avec les événements.  Selon les informations fournies par la Direction de la police de Trois-Rivières, l'homme arrêté de 30 ans aurait commis ses méfaits à l'hôtel Delta et à ...

LIRE LA SUITE
Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

Publié le 17 octobre 2025

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a procédé au rappel d'un fromage roquefort de la Maison Gabriel Coulet parce qu'il pourrait être contaminé de la bactérie Listeria monocytogenes. Le produit visé est le Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en format de 100 grammes et dont la date d'expiration est le 3 novembre ...

LIRE LA SUITE
Enquête en cours pour un incendie d’un immeuble à logements à Shawinigan

Publié le 16 octobre 2025

Enquête en cours pour un incendie d’un immeuble à logements à Shawinigan

Une enquête est actuellement en cours concernant l'incendie d'un immeuble à logements qui s'est produit le 14 octobre à Shawinigan.  C'est sur l'heure du midi, que les policiers de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan ont été prévenus qu'un bâtiment non habité sur la 3e Rue dans le secteur Granbd-Mère était la proie des ...

LIRE LA SUITE