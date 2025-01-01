Enquête en cours pour un incendie d’un immeuble à logements à Shawinigan

Une enquête est actuellement en cours concernant l'incendie d'un immeuble à logements qui s'est produit le 14 octobre à Shawinigan.

C'est sur l'heure du midi, que les policiers de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan ont été prévenus qu'un bâtiment non habité sur la 3e Rue dans le secteur Granbd-Mère était la proie des flammes.

Après la maîtrise du feu par le Service incendie de Shawinigan, le lieu de l'événement a été remis aux policiers. Un technicien en scène de crime de la SQ en a fait l'expertise hier.

Selon les premières informations, il pourrait s’agit d’un incendie de nature accidentelle ou suspecte.