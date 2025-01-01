Nous joindre
Arrestation d’un suspect

Vols qualifiés à l'hôtel Delta et au commerce Eros à Trois-Rivières

durée 10h00
20 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier après-midi, deux vols qualifiés avec arme à feu sont survenus dans deux commerces du centre-ville de Trois-Rivières. C'est en soirée qu'un suspect a été arrêté en lien avec les événements. 

Selon les informations fournies par la Direction de la police de Trois-Rivières, l'homme arrêté de 30 ans aurait commis ses méfaits à l'hôtel Delta et à la boutique érotique Eros. 

C'est vers 17 h 40 que les agents avaient été appelés à intervenir pour appréhender le suspect qui doit comparaître aujourd'hui par visio-comparution. 

L'enquête est toujours en cours et d'autres informations pourraient être transmises ultérieurement, selon l'évolution de la situation. 

 

 

