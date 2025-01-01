Vols qualifiés à l'hôtel Delta et au commerce Eros à Trois-Rivières

Hier après-midi, deux vols qualifiés avec arme à feu sont survenus dans deux commerces du centre-ville de Trois-Rivières. C'est en soirée qu'un suspect a été arrêté en lien avec les événements.

Selon les informations fournies par la Direction de la police de Trois-Rivières, l'homme arrêté de 30 ans aurait commis ses méfaits à l'hôtel Delta et à la boutique érotique Eros.

C'est vers 17 h 40 que les agents avaient été appelés à intervenir pour appréhender le suspect qui doit comparaître aujourd'hui par visio-comparution.

L'enquête est toujours en cours et d'autres informations pourraient être transmises ultérieurement, selon l'évolution de la situation.