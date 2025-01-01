Un chasseur décède après une chute accidentelle de sa plateforme

Le 10 octobre, un chasseur qui se trouvait dans le secteur du barrage Rapide-Blanc à La Tuque a fait une chute accidentelle qui s'est avérée mortelle.

C'est en après-midi que les services d'urgences ont été avisés qu’un chasseur était blessé. Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme de 83 ans, était sur une plateforme située dans les airs et il est tombé.

Malheureusement, se blessant gravement son état s’est dégradé et son décès a été constaté sur les lieux. La victime venant de la région de Québec était accompagné d'un compagnon de chasse lorsque la chute est survenue.

Le coroner a été avisé de l'accident.