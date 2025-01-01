Nous joindre
Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

15 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine.

Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces publications non autorisées et lui avait demandé si le comité chargé de la propriété intellectuelle de l'entreprise en avait été informé.

Yuesheng Wang a été licencié en 2022 d'un institut de recherche d'Hydro-Québec qui étudiait les technologies avancées de batteries et les systèmes de stockage d'énergie.

Âgé de 38 ans, M. Wang est la première personne à être accusé d'espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l'information du Canada.

Il est également inculpé pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance, d'actes préparatoires pour le compte d'une entité étrangère et d'avoir informé cette entité, la République populaire de Chine, de ses intentions.

M. Phan a déclaré lors du procès devant la Cour supérieure que des recherches supplémentaires avaient permis de découvrir plusieurs autres publications non autorisées portant le nom de M. Wang.

Le témoin a souligné que certaines publications ne mentionnaient que le nom de M. Wang, tandis que d'autres mentionnaient ses liens avec Hydro-Québec et d'autres chercheurs employés par le centre de recherche.

 

