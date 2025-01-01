Nous joindre
Une vente qui tourne mal

Nicolet : arrestations pour port d’arme dans un dessein dangereux

durée 11h37
15 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 10 octobre, une transaction concernant la ventre d'une moto électrique entre particuliers à Nicolet a mal tourné, lorsque qu'une chicane en lien avec les modalités de paiement s'est mise à escalader.

En effet, l'acheteur a sorti une arme pour forcer les deux vendeurs à lui laisser le bien. Les victimes sont reparties sans la moto et ont quitté en véhicule. Ils ont immédiatement avisé les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Nicolet-Yamaska de la situation qui venait de se produire. La surveillance pour localiser les suspects a été transmise aux policiers des environs.

Les policiers de la SQ MRC de Drummondville ont intercepté le véhicule suspect à Saint-Majorique. Ils ont récupéré une arme à plombs à la suite de l’arrestation du suspect. Il s'agit d'un homme de 18 ans de Saint-Majorique. La passagère de 21 ans de Drummondville a aussi été arrêtée.

Leurs dossiers seront soumis au DPCP. Ils pourraient faire face à des accusations.

