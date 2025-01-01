Deux arrestations à Shawinigan pour un vol qualifié sur une personne

Le 3 octobre vers 21 h, un homme adulte a été agressé et volé sur l'avenue de Grand-Mère à Shawinigan par deux jeunes de 16 et 17 ans. Les deux suspects ont été arrêtés par des agents de la Sûreté du Québec.

Les supposés agresseurs auraient donné des coups à la victime pour repartir avec sa trottinette électrique. Par la suite, ils ont pris la fuite en laissant leur cible légèrement blessé. Finalement, ils ont été retracés dans le secteur de la 3e avenue.

Les adolescents de Shawinigan ont été arrêtés pour vol qualifié, possession cannabis (kief, haschich et wax), possession de méthamphétamine et possession d’armes. En effet, les policiers ont trouvé sur eux deux couteaux, dont un jack knife.

Après l’intervention policière, ils ont été libérés sur promesse de comparaître, assortie de conditions à respecter dont un couvre-feu. Ils devront se présenter au palais de justice de Shawinigan le 10 décembre 2025.