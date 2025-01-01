Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La conductrice subie des blessures graves

Embardée d’une motocyclette sur la route 352 à Saint-Stanislas

durée 13h00
3 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier matin, vers 11h15, une motocycliste qui suivait un cours de moto a fait une embardée sur la route 352 à Saint-Stanislas.

La conductrice de 45 ans qui suivait un cours de conduite a heurté un garde-fou lors d'une perte de contrôle de son engin. L'accidentée a subi des blessures graves qui ne mettaient pas sa vie en danger. Elle a été conduite au centre hospitalier.

Selon la Sûreté du Québec ce serait une inattention ou une erreur de pilotage qui expliquerait la perte de contrôle.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un conducteur roulant 125 km/h termine sa course dans un immeuble

Un conducteur roulant 125 km/h termine sa course dans un immeuble

Dans la nuit du 2 octobre, un conducteur d'automobile qui fuyait les policiers de la Sûreté du Québec a terminé sa course dans un immeuble à logements à Shawinigan.  C'est vers 1h30 que des policiers ont croisé la voiture qui circulait à 125 km/h dans une zone de 70 km/h sur la route 157 en direction nord à la hauteur de Shawinigan. Toute de ...

LIRE LA SUITE
Des arrestations et perquisitions en lien avec les stupéfiants

Des arrestations et perquisitions en lien avec les stupéfiants

Dans les derniers jours, les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont procédé à deux opérations en lien sur le trafic de drogues et stupéfiants. Cela a mené à un total de deux perquisitions et sept arrestations.  Le 25 septembre, les agents sont débarqués dans une résidence unifamiliale de la rue de l’Esterel. Un homme de 44 ans a été ...

LIRE LA SUITE
Un camion-grue accroche des fils sur la route 153 à Lac-aux-Sables

Publié le 1 octobre 2025

Un camion-grue accroche des fils sur la route 153 à Lac-aux-Sables

Ce matin, vers 8 h 15, un camion-grue a accroché des fils sur la route 153 à Lac-aux-Sables forçant la fermeture temporaire d'une partie du chemin. À la suite de cet incident, des poteaux d'électricité d'Hydro-Québec ont été cassés, mais on ne compte aucun blessé.  Vers 9 h 24, le ministère des Transports a fermé la route 153 entre la rue Côté ...

LIRE LA SUITE