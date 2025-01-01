Embardée d’une motocyclette sur la route 352 à Saint-Stanislas

Hier matin, vers 11h15, une motocycliste qui suivait un cours de moto a fait une embardée sur la route 352 à Saint-Stanislas.

La conductrice de 45 ans qui suivait un cours de conduite a heurté un garde-fou lors d'une perte de contrôle de son engin. L'accidentée a subi des blessures graves qui ne mettaient pas sa vie en danger. Elle a été conduite au centre hospitalier.

Selon la Sûreté du Québec ce serait une inattention ou une erreur de pilotage qui expliquerait la perte de contrôle.