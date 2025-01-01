Un conducteur roulant 125 km/h termine sa course dans un immeuble

Dans la nuit du 2 octobre, un conducteur d'automobile qui fuyait les policiers de la Sûreté du Québec a terminé sa course dans un immeuble à logements à Shawinigan.

C'est vers 1h30 que des policiers ont croisé la voiture qui circulait à 125 km/h dans une zone de 70 km/h sur la route 157 en direction nord à la hauteur de Shawinigan. Toute de suite, les agents ont allumé les gyrophares pour faire demi-tour.

À peine avaient-ils entamé la manoeuvre qu'ils ont vu le véhicule emprunter la bretelle de la 3e rue de la Pointe, située du côté droit. Il a heurté un muret pour être projeté sur un immeuble à logements et des véhicules stationnés. Heureusement, les gens dans l’immeuble n’ont pas été blessés.

Pour sa part, le conducteur de 39 ans de Shawinigan a signé un refus de traitement et a été arrêté pour conduite dangereuse et conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.

Au poste, il a échoué l’alcootest. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son automobile saisie pour 30 jours. Le suspect a été libéré sur promesse de comparaître au palais de justice de Shawinigan le 15 décembre 2025. Il devra respecter des conditions de remise en liberté d’ici là.