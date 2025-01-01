Rue de la Commune et rue de l’Esterel
Des arrestations et perquisitions en lien avec les stupéfiants
Dans les derniers jours, les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont procédé à deux opérations en lien sur le trafic de drogues et stupéfiants. Cela a mené à un total de deux perquisitions et sept arrestations.
Le 25 septembre, les agents sont débarqués dans une résidence unifamiliale de la rue de l’Esterel. Un homme de 44 ans a été arrêté pour culture de cannabis sans autorisation de Santé Canada et possession de cannabis illicite.
Les policiers ont procédé à la saisie de : près de 1500 grammes de cannabis sous différentes formes, de plusieurs plants de cannabis et des équipements de culture hydroponique et de transformation.
L’individu a été libéré et devrait comparaitre à une date ultérieure au palais de justice de Trois-Rivières.
On tient à rappeler que la culture du cannabis demeure illégale au Québec. Toute personne ayant connaissance de telles activités peut les signaler de façon anonyme à la ligne Halte au crime.
Perquisition dans la rue de la Commune
Le 1er octobre, les policiers ont réalisé une perquisition dans une résidence la rue de la Commune, ainsi que dans une véhicule en lien avec une enquête sur le trafic de stupéfiants.
L'opération a mené à l'arrestation de six individus, dont deux femmes de 60 et 20 ans, ainsi que deux hommes de 42 ans qui ont été finalement libérés, alors qu'un homme de 42 ans et une femme de 37 ans demeurent détenus pour comparution.
Les agents ont retrouvé dans la résidence et le véhicule : plusieurs grammes de crystal meth, cocaïne et cannabis, plusieurs centaines de comprimés de méthamphétamine et de comprimés de médicaments sous ordonnance, environ 50 ml de GHB, plusieurs armes blanches et objets prohibés, et près de 5 000 $ en argent comptant.
Les suspects devraient faire face à diverses accusations relatives notamment à la possession et au trafic de stupéfiants.
La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].