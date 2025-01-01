Un camion-grue accroche des fils sur la route 153 à Lac-aux-Sables

Ce matin, vers 8 h 15, un camion-grue a accroché des fils sur la route 153 à Lac-aux-Sables forçant la fermeture temporaire d'une partie du chemin.

À la suite de cet incident, des poteaux d'électricité d'Hydro-Québec ont été cassés, mais on ne compte aucun blessé.

Vers 9 h 24, le ministère des Transports a fermé la route 153 entre la rue Côté et le chemin Saint-Alphonse dans les deux directions pour une durée indéterminée le temps de terminer les réparations. Un détour a été mis en place pour les usagers.

Afin de connaître la situation de l'état de la route, les gens sont invités à se renseigner sur la page Web de Québec 511.