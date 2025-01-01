De faux billets de 100 $ circulent sur le territoire de Trois-Rivières

Le Service de police de Trois-Rivières prévient la population de la possible circulation de faux billets de 100 $ sur le territoire.

En effet, il y a quelques jours des agents ont procédé à une arrestation d'une personne détenant cette fausse argent, et ils sont persuadés qu'il y en a encore en circulation.

En cas de doute, il est fortement conseillé en tant que commerçant ou citoyen, de refuser la transaction avec ce montant, et ensuite de consulter son institution financière.

La vigilance est de mise en tout temps en particulier lorsqu'une personne demande à changer un 100 $ à la caisse. La personne qui tente d'arnaquer pourrait même proposer de donner de l'argent en échange.

Pour reconnaître de faux billets, il est possible de se renseigner sur le site Web de la Banque du Canada.

Il est possible de contacter le Service de police de Trois-Rivières pour dénoncer une telle situation permettant de protéger tout le reste de la communauté.