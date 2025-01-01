La police de Trois-Rivières visite les Maisons des jeunes du territoire

Le Service de police de Trois-Rivières tient aujourd'hui, une activité de proximité en collaboration avec les Maisons des jeunes du territoire.

L’événement se déroule de 11 h à 16 h, au 1191, rue Boisclair à Trois-Rivières, et prendra tout son essor entre 12 h et 15 h.

Les jeunes pourront faire des graffitis dans un cadre légal, profiter de la musique, des jeux gonflables, des jeux de sociétés, des activités sportives et de plusieurs autres animations.

Chaque Maison des jeunes disposait d’une dizaine de places pour permettre à leurs participants de vivre cette journée. Toutes ont répondues à l’appel et les places ont été comblées.

Le service de police de Trois-Rivières indique que « cette activité s’inscrit dans notre volonté de bâtir et de renforcer des liens de confiance avec les jeunes, en leur offrant un moment festif et rassembleur. Nous serons sur place pour participer activement aux activités proposées avec les jeunes ».