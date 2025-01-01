Accident impliquant un piéton le 4 août
Un véhicule recherché pour un délit de fuite sur la rue des Ormeaux
Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières est à la recherche d'une camionnette GMC Sierra 2007 à 2013 blanche, ayant été impliquée dans un accident délit de fuite avec un piéton sur la rue des Ormeaux (secteur Cap de la Madeleine), le 4 août 2025, peu avant 17h12.
Le véhicule recherché circulait sur la rue des Ormeaux en direction Nord, peu avant l’intersection de la rue des Prairies, lorsqu’il a percuté violemment un citoyen faisant son jogging en bordure de rue. Le véhicule en cause a poursuivi sa route sans s’arrêter. La victime a subi plusieurs blessures importantes, mais l'on ne craint pas pour sa vie. Des suites de l’accident, la camionnette a eu le phare avant droit cassé, phare qui pourrait avoir été réparé depuis. Le véhicule recherché possède de gros rétroviseurs semblable à la photo ci-haut.
Toute personne détenant des informations permettant de localiser le GMC Sierra ou son conducteur est priée de communiquer directement avec la sergente-détective Émilie Buisson au 819 370-6700 # 3790 ou en composant le 819 691-2929 #6.