Accident impliquant un piéton le 4 août

Un véhicule recherché pour un délit de fuite sur la rue des Ormeaux

durée 10h00
26 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières est à la recherche d'une camionnette GMC Sierra 2007 à 2013 blanche, ayant été impliquée dans un accident délit de fuite avec un piéton sur la rue des Ormeaux (secteur Cap de la Madeleine), le 4 août 2025, peu avant 17h12.

Le véhicule recherché circulait sur la rue des Ormeaux en direction Nord, peu avant l’intersection de la rue des Prairies, lorsqu’il a percuté violemment un citoyen faisant son jogging en bordure de rue. Le véhicule en cause a poursuivi sa route sans s’arrêter. La victime a subi plusieurs blessures importantes, mais l'on ne craint pas pour sa vie. Des suites de l’accident, la camionnette a eu le phare avant droit cassé, phare qui pourrait avoir été réparé depuis. Le véhicule recherché possède de gros rétroviseurs semblable à la photo ci-haut.

Toute personne détenant des informations permettant de localiser le GMC Sierra ou son conducteur est priée de communiquer directement avec la sergente-détective Émilie Buisson au 819 370-6700 # 3790 ou en composant le 819 691-2929 #6.

