Démantèlement d’un réseau lié au crime organisé en Mauricie

Le Service de police de Trois-Rivières présente les développement dans le cadre du projet d'enquête visant un groupe impliqué dans plusieurs crimes violents et dans le trafic de stupéfiants sur le territoire de la Mauricie.

Le dossier avait été ouvert en 2024 à la suite dune série d’événements violents liés aux redevances et au trafic de stupéfiants qui a frappé la région, en début d'année.

Ces gestes criminels, souvent commandités par des individus liés au crime organisé, ont causé : plus de 2 millions de dollars en dommages matériels, des incendies criminels visant parfois par erreur des citoyens innocents et non liés au conflit et des incidents mettant en danger la sécurité de familles, dont de jeunes enfants.

L’enquête a également démontré que le groupe écoulait plusieurs kilogrammes de cocaïne par semaine.

Résultats de l’enquête

Le 30 avril 2025, les agents ont procédé à un ratissage en collaboration avec la Sûreté du Québec , menant à sept perquisitions à Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour. Une dizaine d’arrestations a eut lieu pendant l'opération.

Le 13 mai 2025, les autorités sont passées à la deuxième phase avec cinq autres arrestations visant des revendeurs de cocaïne.

Le 4 septembre 2025, les agents ont été en mesure de déposer des accusations de complot et incendies criminels.

Plusieurs saisies ont été effectuées dans les derniers mois. Les services policiers ont trouvé plusieurs centaines de grammes de cocaïne, près de 50 000 $ en argent canadien, plusieurs véhicules d’une valeur de plus de 50 000 $, des biens criminellement obtenus (~26 000 $), un pistolet GLOCK 21 calibre 45 chargé et une carabine tronçonnée calibre 22 et des vêtements et pendentifs associés à des groupes criminalisés.

Personnes interpellées et arrêtées

La plupart des personnes arrêtées en lien avec le trafic de stupéfiants et les incendies criminels ont déjà comparu : Jay Lafond (détenu), André Jr Dallaire (plaidoyer de culpabilité – 45 mois de détention), James Lord (détenu), Allen Marin (libéré par la Cour avec engagement), André Dallaire (libéré par la Cour avec engagement), Denis Sylvestre (libéré par la Cour avec engagement), Yann Gaudette (détenu), Anthony St-Jean (détenu), Anthony Beaudoin (détenu), Anthony De La Cruz (détenu) et neuf autres personnes arrêtées ( cinq hommes de 19, 22, 28, 33 et 67 ans et quatre femmes de 30, 37, 41 et 52 ans).

« Ce projet d’enquête démontre toute l’importance de la collaboration entre les corps policiers afin de perturber les activités des groupes criminalisés. Nos efforts conjoints ont permis d’éviter que d’autres victimes innocentes soient touchées par ce conflit », a déclaré la lieutenante Isabelle Blanchette du Service de police de Trois-Rivières.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].