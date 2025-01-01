Arrestation en lien avec un accident mortel survenu le soir d'Halloween

Les policiers de Trois-Rivières ont procédé à l'arrestation de Deven McKenzie, 21 ans en lien avec un accident mortel survenu le soir du 31 octobre 2024, sur le boulevard Thibeau.

Il a comparu hier après-midi faisant face à deux chefs d'accusation : conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Rappelons que lors de cette collision, une jeune femme de 19 ans avait perdu la vie et deux autres hommes avaient subi des blessures.

L’accusé a été remis en liberté par ordonnance de mise en liberté et devra comparaître de nouveau le 25 novembre au palais de justice de Trois-Rivières.

L’enquête policière a permis de rassembler les éléments menant au dépôt de ces accusations.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].