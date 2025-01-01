Sécurité routière : Un radar-vivant devant une école à Yamachiche

Lundi le 8 septembre, un élève de l'école Omer-Jules-Desaulniers à Yamachiche, a porté un sac à dos indiquant la vitesse des véhicules circulant dans la zone scolaire.

Le but de cette activité de sensibilisation était de sensibiliser les automobilistes à la vitesse près des écoles. Des agents de la Sûreté du Québec et la direction scolaire étaient présents, afin de sensibiliser les conducteurs sur l'importance d'adopter une conduite prudente dans cette zone particulièrement fréquentée lors de l'arrivée et du départ des élèves.

Les obligations des conducteurs

Les conducteurs de véhicules ont des obligations par la loi à suivre autant près des écoles que près des autobus scolaires.

Lorsque vous approchez d'une zone scolaire, prenez l'habitude de ralentir et d'anticiper la présence des enfants, surtout aux passages piétons, aux intersections et sur le bord de la route. Différents panneaux de signalisation sont installés un peu avant l'école et devant également pour assurer la sécurité des élèves.

Lorsque vous croisez le signal avancé d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers, vous devez ralentir, car vous approchez d'un passage piéton ou d'une zone scolaire.

Il peut y avoir également un panneau qui précise les heures et la limite de vitesse à respecter. Rappelons qu'en cas du dépassement de la limite de vitesse dans cette zone fait doubler l'amende.

Les conducteurs doivent laisser passer en priorité les piétons lorsque le panneau l'indique et que l'écolier indique clairement qu'il veut traverser, soit en attendant sur le trottoir, fait un signe de la main ou établit un regard avec vous.

Il y a également des panneaux indiquant les zones de débarquement des élèves qui prennent le transport par autobus. Prévoyez de devoir vous arrêter.

Un autobus scolaire qui allume ses feux jaunes ou de détresse indique qu'il va prochainement s'arrêter. Les feux rouges clignotants ou le panneau d'arrêt activé oblige les véhicules à s'arrêter dans toutes les directions et à au moins 5 mètres de l'autobus.

Il n'est pas obligatoire de s'arrêter si l'autobus se trouve l'autre côté d'un terre-plein.

Sanctions

Un conducteur qui ne respecte pas les lois en vigueur peut se voir donner une amende de 200 $ à 300 $ et neuf points d'inaptitude.

Les cyclistes doivent également suivre les mêmes règles et peuvent recevoir une amende de 80 $ à 100 $.