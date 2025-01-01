Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Campagne de sensibilisation

Sécurité routière : Un radar-vivant devant une école à Yamachiche

durée 11h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lundi le 8 septembre, un élève de l'école Omer-Jules-Desaulniers à Yamachiche, a porté un sac à dos indiquant la vitesse des véhicules circulant dans la zone scolaire. 

Le but de cette activité de sensibilisation était de sensibiliser les automobilistes à la vitesse près des écoles. Des agents de la Sûreté du Québec et la direction scolaire étaient présents, afin de sensibiliser les conducteurs sur l'importance d'adopter une conduite prudente dans cette zone particulièrement fréquentée lors de l'arrivée et du départ des élèves.

Les obligations des conducteurs

Les conducteurs de véhicules ont des obligations par la loi à suivre autant près des écoles que près des autobus scolaires. 

Lorsque vous approchez d'une zone scolaire, prenez l'habitude de ralentir et d'anticiper la présence des enfants, surtout aux passages piétons, aux intersections et sur le bord de la route. Différents panneaux de signalisation sont installés un peu avant l'école et devant également pour assurer la sécurité des élèves.

Lorsque vous croisez le signal avancé d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers, vous devez ralentir, car vous approchez d'un passage piéton ou d'une zone scolaire. 

Il peut y avoir également un panneau qui précise les heures et la limite de vitesse à respecter. Rappelons qu'en cas du dépassement de la limite de vitesse dans cette zone fait doubler l'amende. 

Les conducteurs doivent laisser passer en priorité les piétons lorsque le panneau l'indique et que l'écolier indique clairement qu'il veut traverser, soit en attendant sur le trottoir, fait un signe de la main ou établit un regard avec vous.

Il y a également des panneaux indiquant les zones de débarquement des élèves qui prennent le transport par autobus. Prévoyez de devoir vous arrêter. 

Un autobus scolaire qui allume ses feux jaunes ou de détresse indique qu'il va prochainement s'arrêter. Les feux rouges clignotants ou le panneau d'arrêt activé oblige les véhicules à s'arrêter dans toutes les directions et à au moins 5 mètres de l'autobus. 

Il n'est pas obligatoire de s'arrêter si l'autobus se trouve l'autre côté d'un terre-plein. 

Sanctions 

Un conducteur qui ne respecte pas les lois en vigueur peut se voir donner une amende de 200 $ à 300 $ et neuf points d'inaptitude.

Les cyclistes doivent également suivre les mêmes règles et peuvent recevoir une amende de 80 $ à 100 $. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

De fausses passes mensuelles pour la RTCS en circulation

Publié le 8 septembre 2025

De fausses passes mensuelles pour la RTCS en circulation

Des fausses passes mensuelles pour utiliser les servies de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) sont en circulation depuis le début du mois de septembre et les usagers devraient faire preuve de prudence.  La RTCS rappelle aux personnes qui prennent le transport en commun qu’il est important de se procurer la passe mensuelle à un ...

LIRE LA SUITE
Un homme en bris de probation arrêté à Shawinigan

Publié le 8 septembre 2025

Un homme en bris de probation arrêté à Shawinigan

Le 3 septembre en après-midi, les agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 31 ans qui avait pris la fuite du lieu où il était assigné à domicile à Shawinigan.  En effet, des recherches ont été entreprises  un peu partout dans la ville de Shawinigan, dont dans des parcs, après avoir reçu l'appel concernant la fugue ...

LIRE LA SUITE
Arrestations de deux adolescents pour incendie à Shawinigan

Publié le 5 septembre 2025

Arrestations de deux adolescents pour incendie à Shawinigan

Le 3 septembre, en après-midi, deux jeunes de 13 ans ont été arrêtés après que les policiers de la Sûreté du Québec ait eu l'information qu'ils avaient été vus en train de mettre le feu à des objets  sur les lieux d’un bâtiment désaffecté, situé sur le chemin du Grand-Nord à Shawinigan. Le service incendie s'est déplacé sur les lieux pour ...

LIRE LA SUITE