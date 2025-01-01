De fausses passes mensuelles pour la RTCS en circulation

Des fausses passes mensuelles pour utiliser les servies de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) sont en circulation depuis le début du mois de septembre et les usagers devraient faire preuve de prudence.

La RTCS rappelle aux personnes qui prennent le transport en commun qu’il est important de se procurer la passe mensuelle à un point de vente officiel ou en ligne avec l’application Némo. C’est la meilleure façon d’éviter la fraude.

Plusieurs fausses cartes mensuelles ont été récupérées par les chauffeurs d’autobus dans le dernier mois, laissant les propriétaires sans titre de transport.

Pour consulter la liste des points de vente officiels, vous pouvez vous rendre au www.shawinigan.ca/rtcs sous l’onglet Titres et tarifs. La liste est également en annexe.

Si vous avez été victime de fraude, vous pouvez joindre la Sûreté du Québec pour rapporter l’incident : 819 539-6262. Vous pouvez aussi nous en informer en remplissant le formulaire « Déclaration d’un événement » au www.shawinigan.ca/rtcs.