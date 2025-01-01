Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 3 septembre dernier

Un homme en bris de probation arrêté à Shawinigan

durée 10h00
8 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 3 septembre en après-midi, les agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 31 ans qui avait pris la fuite du lieu où il était assigné à domicile à Shawinigan. 

En effet, des recherches ont été entreprises  un peu partout dans la ville de Shawinigan, dont dans des parcs, après avoir reçu l'appel concernant la fugue de l'individu. C'est finalement vers 15h, que les autorités l'ont retrouvé après avoir été prévenues qu'un individu dérangeant se trouvait près d'un magasin grande surface du boulevard Royal. C'était bien le fugitif, Guillaume Boisvert.

Il a été arrêté pour bris de probation et a comparu au palais de justice de Shawinigan. Il est resté détenu et est retourné devant la cour le 5 septembre. 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

De fausses passes mensuelles pour la RTCS en circulation

De fausses passes mensuelles pour la RTCS en circulation

Des fausses passes mensuelles pour utiliser les servies de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) sont en circulation depuis le début du mois de septembre et les usagers devraient faire preuve de prudence.  La RTCS rappelle aux personnes qui prennent le transport en commun qu’il est important de se procurer la passe mensuelle à un ...

LIRE LA SUITE
Arrestations de deux adolescents pour incendie à Shawinigan

Publié le 5 septembre 2025

Arrestations de deux adolescents pour incendie à Shawinigan

Le 3 septembre, en après-midi, deux jeunes de 13 ans ont été arrêtés après que les policiers de la Sûreté du Québec ait eu l'information qu'ils avaient été vus en train de mettre le feu à des objets  sur les lieux d’un bâtiment désaffecté, situé sur le chemin du Grand-Nord à Shawinigan. Le service incendie s'est déplacé sur les lieux pour ...

LIRE LA SUITE
Bourrasques et pluie: toujours 40 000 foyers sans électricité au Québec vendredi

Publié le 5 septembre 2025

Bourrasques et pluie: toujours 40 000 foyers sans électricité au Québec vendredi

Il y avait toujours un peu plus de 40 000 foyers privés d'électricité au Québec vendredi matin à la suite des pannes qui ont été déclenchées la veille en raison de la forte pluie et des rafales. Vers 5 h 30, Hydro-Québec signalait qu'environ 42 000 de ses clients étaient sans courant. Vers 18 heures jeudi, ce chiffre était d'environ 71 000. La ...

LIRE LA SUITE