Un homme en bris de probation arrêté à Shawinigan

Le 3 septembre en après-midi, les agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 31 ans qui avait pris la fuite du lieu où il était assigné à domicile à Shawinigan.

En effet, des recherches ont été entreprises un peu partout dans la ville de Shawinigan, dont dans des parcs, après avoir reçu l'appel concernant la fugue de l'individu. C'est finalement vers 15h, que les autorités l'ont retrouvé après avoir été prévenues qu'un individu dérangeant se trouvait près d'un magasin grande surface du boulevard Royal. C'était bien le fugitif, Guillaume Boisvert.

Il a été arrêté pour bris de probation et a comparu au palais de justice de Shawinigan. Il est resté détenu et est retourné devant la cour le 5 septembre.