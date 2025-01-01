Arrestations de deux adolescents pour incendie à Shawinigan

Le 3 septembre, en après-midi, deux jeunes de 13 ans ont été arrêtés après que les policiers de la Sûreté du Québec ait eu l'information qu'ils avaient été vus en train de mettre le feu à des objets sur les lieux d’un bâtiment désaffecté, situé sur le chemin du Grand-Nord à Shawinigan.

Le service incendie s'est déplacé sur les lieux pour constater que le feu avait causé des dommages très mineurs, mais les deux adolescents n'étaient plus sur place. Les jeunes suspects ont été retracés et rencontrés par les policiers pour introduction par effraction et incendie.

Leurs parents et la DPJ ont été avisés de la situation. Leurs dossiers devraient être soumis au DPCP du secteur jeunesse.