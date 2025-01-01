L'écrasement d'un aéronef près de La Tuque, en Mauricie, a fait deux morts

La Sûreté du Québec (SQ) confirme que les deux personnes qui se trouvaient à bord de l'aéronef qui s'est écrasé dimanche soir en forêt près de La Tuque, en Mauricie, sont décédées.

L'appareil s'est écrasé vers 17 heures dans un secteur boisé difficile d'accès près de la route 457. Un incendie s'est aussi déclenché sur les lieux.

Initialement, ce sont des civils qui ont localisé l'aéronef. La SQ a alors dépêché des patrouilleurs qui se sont rendus sur les lieux de l'écrasement en véhicule tout-terrain.

«Malheureusement, les deux victimes ont été localisées et leur décès a été constaté sur place», a indiqué la sergente Camille Savoie, qui est porte-parole pour la SQ.

L'hélicoptère du corps policier provincial a ensuite été utilisé pour récupérer les corps des deux victimes.

Lundi matin, la cause de l'écrasement était toujours inconnue. La SQ mène une enquête afin de déterminer s'il y a un élément criminel dans cette affaire.

Le Bureau du coroner est impliqué pour identifier la cause précise des deux décès, tandis que le Bureau de la sécurité des transports du Canada se penchera sur les circonstances qui ont mené à l'écrasement.