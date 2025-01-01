Une homme et une femme de 33 ans
Arrestations à Saint-Michel-des-Saints pour de la monnaie contrefaite
Le 26 août, un homme et une femme de 33 ans ont été arrêtés à Saint-Michel-des-Saints par les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie, concernant de la monnaie contrefaite.
Tous les deux sont suspectés de possession et d'utilisation de fausse monnaie. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et leurs dossiers seront soumis au DPCP du palais de justice de Joliette. Les suspects pourraient faire face à des accusations dans le futur.
Au cours de la dernière semaine, les suspects se sont rendus dans une douzaine de commerces dans la MRC de Matawinie faire des achats en présentant de faux billets de 50 $ et de 100 $. Leur but était d’acheter une marchandise peu chère et obtenir du change. L’enquête se poursuit et la SQ invite tout commerce ayant été victime de leur stratagème à porter plainte.
Une perquisition a été menée dans une résidence de St-Michel-des-Saints et a permis la saisie de : 3 450 $ de faux billets répartis en 59 billets de 50 $ et cinq faux billets de 100 $, de la marchandise acquise frauduleusement dans des épiceries, restaurants et quincailleries et 365 $ d’argent canadien véritable.
Afin de contrer ces fraudeurs, la population est invitée à se familiariser avec les éléments de sécurité des billets au http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.
Rappelez-vous que vous pouvez refuser un billet lorsque vous soupçonnez qu’il s’agisse d’un faux. Signalez la situation à votre service de police local en composant le 911.
Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite peut aussi communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.