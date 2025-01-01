Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une homme et une femme de 33 ans

Arrestations à Saint-Michel-des-Saints pour de la monnaie contrefaite

durée 10h00
29 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 26 août, un homme et une femme de 33 ans ont été arrêtés à Saint-Michel-des-Saints par les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie, concernant de la monnaie contrefaite. 

Tous les deux sont suspectés de possession et d'utilisation de fausse monnaie. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et leurs dossiers seront soumis au DPCP du palais de justice de Joliette. Les suspects pourraient faire face à des accusations dans le futur.

Au cours de la dernière semaine, les suspects se sont rendus dans une douzaine de commerces dans la MRC de Matawinie faire des achats en présentant de faux billets de 50 $ et de 100 $. Leur but était d’acheter une marchandise peu chère et obtenir du change. L’enquête se poursuit et la SQ invite tout commerce ayant été victime de leur stratagème à porter plainte.

Une perquisition a été menée dans une résidence de St-Michel-des-Saints et a permis la saisie de : 3 450 $ de faux billets répartis en 59 billets de 50 $ et cinq faux billets de 100 $, de la marchandise acquise frauduleusement dans des épiceries, restaurants et quincailleries et 365 $ d’argent canadien véritable.

Afin de contrer ces fraudeurs, la population est invitée à se familiariser avec les éléments de sécurité des billets au http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.

Rappelez-vous que vous pouvez refuser un billet lorsque vous soupçonnez qu’il s’agisse d’un faux. Signalez la situation à votre service de police local en composant le 911.

Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite peut aussi communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Délit de fuite sur la route 138 : le véhicule suspect retrouvé

Publié hier à 11h00

Délit de fuite sur la route 138 : le véhicule suspect retrouvé

À la suite de l'appel d'aide à la population lancé le 25 août, afin de retrouver un véhicule accidenté qui aurait été impliqué dans une collision avec un motocycliste le 18 août dernier sur la route 138. Toutefois, la conductrice ou la conducteur fautif(ve) n'a toujours pas été identifié(e).  Grâce aux nombreux partages et aux informations ...

LIRE LA SUITE
Délit de fuite sur la route 138 : recherche de témoins de l'accident

Publié le 25 août 2025

Délit de fuite sur la route 138 : recherche de témoins de l'accident

Le 18 août, vers 20h40, sur la route 138, un motocycliste a été percuté par l'arrière et le conducteur fautif a commis un délit de fuite. Le Service de police de Trois-Rivières sollicite la collaboration du public afin d’identifier le véhicule et son conducteur impliqués. La victime qui circulait sur un moto de type Spyder a été percuté à la ...

LIRE LA SUITE
Isolation d'entretoit : Un colporteur suspect arrêté à Shawinigan

Publié le 22 août 2025

Isolation d'entretoit : Un colporteur suspect arrêté à Shawinigan

Le 19 août, un homme de 31 ans de Blainville a été arrêté dans le secteur de Grand-Mère à Shawinigan par les policiers de la Sûreté du Québec, à la suite d'un appel d'un citoyen qui avait des doutes concernant la légitimité de la compagnie d'isolation d'entretoit que disait représenter l'homme en faisant du porte à porte.  En effet, des ...

LIRE LA SUITE