Isolation d'entretoit : Un colporteur suspect arrêté à Shawinigan

Le 19 août, un homme de 31 ans de Blainville a été arrêté dans le secteur de Grand-Mère à Shawinigan par les policiers de la Sûreté du Québec, à la suite d'un appel d'un citoyen qui avait des doutes concernant la légitimité de la compagnie d'isolation d'entretoit que disait représenter l'homme en faisant du porte à porte.

En effet, des colporteurs se seraient présentés en avant-midi à une résidence sur la 10e avenue. Ils auraient vérifié l'entretoit pour ensuite montrer des photos de moisissures aux résidents âgés et fait signer immédiatement un contrat de 4 000$. Ils sont revenus en après-midi pour exécuter les travaux, mais l'un des proches des clients s'est mis à poser des questions aux colporteurs.

Immédiatement, les trois suspects ont décidé de se sauver dans une fourgonnette blanche sans plaque d'immatriculation, abandonnant une automobile sur place. Toutefois, l'un d'eux est revenu sur les lieux et a été arrêté pour entrave au travail des policiers. L'automobile laissée sur place a été saisie, ainsi qu'une montre de luxe.

Une enquête est en cours concernant la compagnie en question, à savoir si elle est légitime, en raison de ses façons de procéder questionnables et à son nom qui ressemble à celui d'un programme gouvernemental.

Les suspects impliqués pourraient faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Shawinigan.

Si vous avez été victime de ces colporteurs, contactez votre poste de police local pour porter plainte.

Rappelez-vous que :

Même si certains individus s’affichent avec des cartes professionnelles, des vêtements corporatifs, des logos ou des dossards, il pourrait s’agir d’un stratagème de fraude. Par le passé, d’autres suspects faisaient de la sollicitation sans permis en matière de rénovation, nettoyage de moisissure, vérification de compteurs d’électricité et des travaux d’isolation. Après l’inspection et les fausses constatations, ils présentaient un contrat très onéreux pour la réparation. Les vendeurs itinérants emploient parfois des tactiques de vente sous pression et les consommateurs finissent souvent par payer malgré leur réticence.

Conseils de prévention :

• Ne pas leur ouvrir;

• Ne pas leur montrer vos cartes d’identité;

• Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Demandez à travers la porte l’identité du visiteur;

• Même s’il semble honnête et posséder des documents officiels, rien ne signifie qu’il n’y a pas une fraude sous-jacente;

• Même si l’individu vous donne son nom et le nom de la compagnie qu’elle représente et produit une pièce d’identité avec photo, rien ne signifie qu’il n’y a pas une fraude sous-jacente;

• Prenez le temps de vérifier les informations transmises au sujet de subventions gouvernementales en appelant le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec au 1 866 266-0008;

• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile;

• Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les fraudes courantes.