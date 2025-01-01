Temps chauds à venir : Soyez vigilant pour éviter les incendies

Avec les temps chauds attendus dans les prochains jours, le Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) de la Ville de Shawinigan rappelle l’importance d’agir de façon responsable et de redoubler de prudence, afin de limiter les risques d’incendie. Ce sont des petits gestes qui font toute la différence.

Voici quelques conseils pour t’aider à rester vigilant.

Feux extérieurs

Utilise un foyer conforme, muni d’un pare-étincelles et d’une cheminée. Il doit aussi être installé de façon à respecter les distances minimales sécuritaires. Fais attention de ne brûler que du bois naturel (pas de contreplaqué ni de bois traité, teint ou peint). Il faut avoir un moyen d’extinction à proximité, comme un boyau d’arrosage, un extincteur ou du sable. Assure-toi de ne jamais nuire à tes voisins avec la fumée, en vérifiant la vitesse et la direction des vents et n’oublie pas de bien l’éteindre quand c’est fini. Pour en savoir plus : shawinigan.ca/feux.

Si tu n’as pas de foyer extérieur conforme, mais que tu veux tout de même allumer un feu (d’abattis ou de débarras), il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage auprès du SSISC de la Ville. Rends-toi au shawinigan.ca/permis, dans la section Feux à ciel ouvert – permis de brûlage pour remplir la demande.

Barbecue

Pour réduire les risques de feu, opte pour un barbecue au gaz propane plutôt qu’au charbon. Il faut positionner son barbecue sur une surface solide et stable, puis s’assurer qu’il est bien aéré en conservant une distance minimale de 60 cm (24 po) d’une résidence et de tout objet ou matière combustible. Surveille en tout temps ton barbecue en fonction, et ne l’utilise jamais à l’intérieur. Pour en savoir plus : shawinigan.ca/barbecue.

Travaux

Il faut faire attention dès qu’il fait très chaud. Lorsque le risque d’incendie de forêt est élevé, il faut limiter les travaux provoquant des étincelles, procurant de la chaleur intense et tout autre type de travaux à risque de causer des incendies.

Verre au sol

Rapporte tes déchets lors de tes sorties, car des morceaux de verre, comme des bouteilles qui jonchent le sol, peuvent produire un effet de loupe et enflammer les herbes et autres matières à proximité. Il ne faut pas sous-estimer nos débris!

Four à cuisson

La grande majorité des incendies à domicile partent dans la cuisine, surtout dans les fours. Même s’ils sont moins utilisés l’été, assure-toi d’y garder un œil et de toujours avoir le réflexe de l’éteindre dès que les plats en sont retirés.

Articles de fumeur

Ne jamais éteindre les mégots dans les pots de fleurs ni dans le paillis! Il faut plutôt utiliser un cendrier ou tout autre contenant incombustible. Évite de fumer aux abords de la forêt ou de jeter tes mégots par la fenêtre de la voiture.

Les dangers d’incendie sont bien réels. Les citoyens qui contreviennent à la réglementation municipale s’exposent à une amende pouvant aller de 500 $ à 1 000 $