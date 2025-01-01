Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

Le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, s'est dit déçu, jeudi, qu'une juge ait accordé une réduction de peine à un homme noir condamné pour un crime de trafic de drogue en raison de son origine ethnique.

M. Skeete a écrit, dans une publication sur X, qu'il s'agît d'une «triste première au Québec». Il a estimé qu'une telle décision remettait en question «le principe fondamental d’égalité devant la loi».

Le ministre a formulé ces commentaires après qu'une juge du tribunal de Longueuil, en Montérégie, eut conclu que l'homme méritait la clémence en raison du racisme systémique.

Il a déclaré à La Presse Canadienne, lors d'une entrevue, que cette affaire pourrait créer un précédent créant deux classes de citoyens.

La juge Magali Lepage a fondé sa décision sur un rapport soumis par l'avocat de la défense, qui soulignait le lien entre les crimes de l'homme et le racisme auquel il avait été confronté.

Elle a finalement condamné Frank Paris à une peine de deux ans de prison pour des accusations liées au trafic de cannabis et de haschisch dans cette affaire.