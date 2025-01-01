Nous joindre
Pour un crime de trafic de drogue

Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

durée 09h00
8 août 2025
Par La Presse Canadienne

Le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, s'est dit déçu, jeudi, qu'une juge ait accordé une réduction de peine à un homme noir condamné pour un crime de trafic de drogue en raison de son origine ethnique.

M. Skeete a écrit, dans une publication sur X, qu'il s'agît d'une «triste première au Québec». Il a estimé qu'une telle décision remettait en question «le principe fondamental d’égalité devant la loi».

Le ministre a formulé ces commentaires après qu'une juge du tribunal de Longueuil, en Montérégie, eut conclu que l'homme méritait la clémence en raison du racisme systémique.

Il a déclaré à La Presse Canadienne, lors d'une entrevue, que cette affaire pourrait créer un précédent créant deux classes de citoyens.

La juge Magali Lepage a fondé sa décision sur un rapport soumis par l'avocat de la défense, qui soulignait le lien entre les crimes de l'homme et le racisme auquel il avait été confronté.

Elle a finalement condamné Frank Paris à une peine de deux ans de prison pour des accusations liées au trafic de cannabis et de haschisch dans cette affaire.

 

