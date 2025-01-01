Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entre un semi-remorque et deux véhicules

Une personne de 15 ans décède à la suite d'une collision à Trois-Rivières

durée 10h00
8 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une personne est morte et une autre est grièvement blessée à la suite d'une collision survenue jeudi impliquant un semi-remorque et deux véhicules, sur l'autoroute 40, à la hauteur de Trois-Rivières.

L'accident s'est produit peu avant 14 h, lorsque le conducteur du semi-remorque, pour des raisons qui sont pour l'instant inconnues des policiers, a foncé dans le derrière de deux voitures, près du kilomètre 193.

De la congestion causait un ralentissement de la circulation dans ce secteur au moment des faits, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Une personne à bord du véhicule lourd a été éjectée au moment de l'impact.

Au total, quatre personnes, trois âgés de la vingtaine et une de 15 ans, ont été transportées à l'hôpital, où le décès de la plus jeune a été constaté.

L'une des victimes a subi des blessures mettant sa vie en danger et les deux autres ont subi des blessures mineures.

Une enquête est en cours.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Temps chauds à venir : Soyez vigilant pour éviter les incendies

Temps chauds à venir : Soyez vigilant pour éviter les incendies

Avec les temps chauds attendus dans les prochains jours, le Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) de la Ville de Shawinigan rappelle l’importance d’agir de façon responsable et de redoubler de prudence, afin de limiter les risques d’incendie. Ce sont des petits gestes qui font toute la différence. Voici quelques ...

LIRE LA SUITE
Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

Le ministre Skeete déçu par une réduction de peine en raison de l'origine ethnique

Le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, s'est dit déçu, jeudi, qu'une juge ait accordé une réduction de peine à un homme noir condamné pour un crime de trafic de drogue en raison de son origine ethnique. M. Skeete a écrit, dans une publication sur X, qu'il s'agît d'une «triste première au Québec». Il a ...

LIRE LA SUITE
La réflexion a assez duré et il faut agir, dit une association de pompiers

Publié hier à 12h00

La réflexion a assez duré et il faut agir, dit une association de pompiers

Ottawa doit cesser d'étudier l'idée d'une agence nationale de coordination en cas d'incendies de forêt et doit passer à l'action, croit l'Association canadienne des chefs de pompiers. «Nous appellerons ça comme ils le veulent. Nous avons seulement besoin que ce soit mis en marche», lance en entrevue le président de l'organisation, Ken ...

LIRE LA SUITE