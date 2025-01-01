Une personne de 15 ans décède à la suite d'une collision à Trois-Rivières

Une personne est morte et une autre est grièvement blessée à la suite d'une collision survenue jeudi impliquant un semi-remorque et deux véhicules, sur l'autoroute 40, à la hauteur de Trois-Rivières.

L'accident s'est produit peu avant 14 h, lorsque le conducteur du semi-remorque, pour des raisons qui sont pour l'instant inconnues des policiers, a foncé dans le derrière de deux voitures, près du kilomètre 193.

De la congestion causait un ralentissement de la circulation dans ce secteur au moment des faits, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Une personne à bord du véhicule lourd a été éjectée au moment de l'impact.

Au total, quatre personnes, trois âgés de la vingtaine et une de 15 ans, ont été transportées à l'hôpital, où le décès de la plus jeune a été constaté.

L'une des victimes a subi des blessures mettant sa vie en danger et les deux autres ont subi des blessures mineures.

Une enquête est en cours.