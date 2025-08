Perquisition pour pornographie juvénile, agression sexuelle et fraude

À la suite d’une plainte impliquant une victime d’âge mineur concernant la production et la possession de pornographie juvénile, ainsi qu’une agression sexuelle, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, le 29 juillet dernier, à une perquisition sur la rue De Nouë, en collaboration avec des patrouilleurs.

Lors de la perquisition des lieux, certains objets bien en évidence ont attirés l’attention des enquêteurs, laissant croire à des activités liées à la fraude, au recel et au recyclage de produits de la criminalité. Un second mandat de perquisition a donc été obtenu. Différents biens, évalués à plus de 30 000$, ont été saisis, notamment des consoles de jeux Steam deck, des téléphones cellulaires, des cartes de crédit prépayées, des billets de loge pour un évènement et de faux billets de 50$.

Le suspect, un homme de 20 ans de Trois-Rivières, a été libéré par sommation. L’enquête se poursuit.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.